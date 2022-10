POL-OG: Offenburg - Exhibitionist

Bühl (ots) - Ein offenbar falsch positioniertes Teelicht sorgt am Donnerstagabend in einer Wohnung in der Kappelwindeckstraße für einen kleineren Brand. Die Kerze entzündete eine Kommode und zog dadurch auch die Wand und Deckenverkleidung in Mitleidenschaft. Der Bewohnerin gelang es noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Die Seniorin wurde im Anschluss mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. /ya Rückfragen bitte ...

