Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebesgut vehement verteidigt

Offenburg (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann sieht sich nach einem Vorfall am Mittwochabend mit Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls konfrontiert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Verdächtige gegen 21:40 Uhr von Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes in der Okenstraße beim Diebstahl ertappt und diesbezüglich angehalten. Es entwickelte sich in der Folge ein Gerangel, bei dem ein Angestellter von dem 36-Jährigen gegen eine Wand gedrückt und hierdurch zu Boden gestürzt sein soll. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mittdreißiger habe hierbei vehement versucht, sein mutmaßliches Diebesgut von annähernd zwei Dutzend Bierdosen in seinem Besitz zu behalten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde dem vorläufig Festgenommenen eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell