POL-SBR-BURB: Vermisster Kevin S. aus Saarbrücken wohlbehalten zurück

Saarbrücken-Malstatt (ots) - Am 28.09.2022 gegen 14:45 Uhr kam es in der Lebacher Straße, in 66113 Saarbrücken, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die Lebacher Straße in Fahrtrichtung Oberes Malstatt. Aufgrund eines Rückstaus musste die Dame ihren Pkw abbremsen. Der hinter ihr fahrende Pkw fuhr ihr aus ungeklärter Ursache hinten auf und entfernte sich danach von der ...

