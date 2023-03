Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen - Kind beim Überholen touchiert und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Sonntag, den 19.03.2023, gegen 13.45 Uhr stürzte ein elfjähriges Rad fahrendes Kind an der Brückenstraße zwischen Landesbergen und Anemolter, nachdem es von einem überholenden PKW touchiert wurde. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Der elfjährige Junge befuhr mit seinem Rad die Brückenstraße von Landesbergen in Richtung Anemolter, als ihn ein schwarzer großer PKW überholte und aufgrund zu geringen Seitenabstands am Fahrradlenker touchierte. Der junge Stolzenauer stürzt daraufhin zu Boden. Der unfallverursachende PKW-Fahrer setzte seine Fahrt dort, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern. Ein weiterer hinterherfahrender weißer großer PKW fuhr ebenfalls an dem Kind vorbei, ohne sich um dieses zu kümmern. Der Junge begab sich anschließend mit Schmerzen am Knie nach Hause, wo er von dem Vorfall berichtete. Die Mutter erstattete Anzeige bei der Polizei in Stolzenau.

An dem schwarzen PKW sollen Nienburger Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

