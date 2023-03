Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw in Hagenburg

Stadthagen (ots)

Am Freitag, 17.03.2023, gegen 15:50 Uhr, kam es an der Einmündung Altenhäger Straße/Wunstorfer Straße (B441) in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Der 24-jährige Verursacher befuhr mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann die Wunstorfer Straße und bog nach rechts in die Altenhäger Straße ein. Der Pkw-Anhänger war mit einem Boot beladen. Beim Abbiegevorgang geriet der Pkw-Anhänger in Schieflage, kippte nach links um und beschädigte dabei zwei Pkw, die auf der Linksabbiegerspur der Altenhäger Straße verkehrsbedingt warteten. Bei dem Verkehrsunfall gab es keine Verletzen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. (Hol)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell