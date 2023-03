POL-STH: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Doppelter Erfolg für die Polizei Stadthagen

Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag, den 15.03.2023, gegen 15.15 Uhr an der B6 Höhe kurz vor Meinkingsburg in Fahrtrichtung Bremen ereignete. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Bremerin mit ihrem schwarzen Volvo mit einem Wohnanhänger die B6 in Richtung ...

mehr