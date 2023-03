Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Meinkingsburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B6

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag, den 15.03.2023, gegen 15.15 Uhr an der B6 Höhe kurz vor Meinkingsburg in Fahrtrichtung Bremen ereignete.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Bremerin mit ihrem schwarzen Volvo mit einem Wohnanhänger die B6 in Richtung Bremen, als sie linksseitig von einem LKW überholt wurde. Da der LKW verfrüht wieder vor ihr einscherte, musste die Frau zur Vermeidung einer Kollision stark abbremsen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeuggespann. Anschließend kollidierte sie zunächst mit der rechten als auch mit der linken Schutzplanke, konnte schlussendlich jedoch am rechten Fahrbahnrand unverletzt halten.

Der PKW wurde an der Front und an der gesamten rechten Fahrzeugseite und der Wohnanhänger linksseitig sowie an der Anhängerkupplung beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

Trotz unverzüglicher Fahndung wurde der LKW nicht mehr festgestellt. Dieser solle creme-farbig gewesen sein. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

