Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Diebstahl auf dem Bahngelände in Ludwigshafen am Rhein - 14.000 EUR Sachschaden

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 22. Februar 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern seitens der DB Netz AG Ludwigshafen am Rhein darüber informiert, dass zwei Weichenantriebe im Wert von ca. 14.000 EUR vor den Lagerhallen, auf dem Gelände der DB Netz AG, entwendet wurden. Nach Angaben eines Mitarbeiters ereignete sich die Tat zwischen dem 8. Februar 2023 und dem 21. Februar 2023. Die Weichenantriebe haben ein Gewicht von ca. 110 kg und waren vor den Lagerhallen, für einen späteren Einbau, zwischengelagert. Durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl gefertigt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, mögen sich bitte unter 0631-340 73-0 oder per Email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de melden.

