Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vandalismus im Zug - 25.000 Euro Schaden

Kusel (ots)

Insgesamt 18 Scheiben wurden in einem abgestellten Zug durch unbekannte Täter eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

Eine Regionalbahn war im Zeitraum vom Nachmittag des 17. Februar 2023 bis zum frühen Morgen des 20. Februar 2023 am Bahnhof Kusel abgestellt. Während dieses Zeitraumes muss sich der oder die unbekannten Täter unberechtigt Zutritt in den Zug verschafft haben. Es wird davon ausgegangen, dass mittels eines ebenfalls aus diesem Zug entwendeten Nothammers die Scheiben eingeschlagen wurden. Durch die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, mögen sich bitte unter 0631-340 73-0 oder per Email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de melden.

