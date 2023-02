Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gefährliche Körperverletzung am HBF Mainz

Mainz (ots)

Am 12. Februar 2023 wurde das Bundespolizeirevier Mainz gegen 05:30 Uhr von zwei Personen darüber in Kenntnis gesetzt, dass es am Nebeneingang des Hauptbahnhofs zur einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sei. Eine Streife eilte zum Einsatzort und konnte nur noch den 22- jährigen Geschädigten antreffen, der durch den 28-jährigen Beschuldigten zu Boden gestoßen und mehrfach mit Tritten traktiert worden war. Der Geschädigte sowie die Zeugen gaben an, dass der Beschuldigte die beiden Zeugen zunächst belästigte und der Geschädigte ihnen Hilfe leisten wollte. Im Anschluss eskalierte die Situation und der Beschuldigte griff an. Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung konnte der Täter kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gestellt werden. Da dieser den Beamten gegenüber sehr aggressiv auftrat, musste er gefesselt werden. Vor Ort wurde der Beschuldigte der zuständigen Landespolizei übergeben, die diesen in Gewahrsam nahmen und zur Dienststelle verbrachten. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

