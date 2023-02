Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Mittag des 22. Februar 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann am Haltepunkt Ludwigshafen/Rhein Mitte. Der Mann konnte sich gegenüber der Polizisten nicht ausweisen. Ein Abgleich der mündlich gemachten Personalien ergab einen bestehenden Haftbefehl gegen den 35-Jährigen aufgrund des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Der algerische Staatsangehörige konnte die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht aufbringen und wurde aus diesem Grund für die Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal verbracht. Weiterhin führte der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich, die bei der Durchsuchung aufgefunden wurden. Da der Mann außerdem über keine, seinen Aufenthalt legitimierenden Dokumente verfügte, erwarten ihn nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthalts- sowie Betäubungsmittelgesetzes.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell