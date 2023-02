Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Gewalt gegen Polizeibeamte

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22. Februar 2023 wurde ein 34-jähriger Deutscher im Hauptbahnhof Mainz beim Rauchen von Marihuana festgestellt. Der Mann verweigerte seine Personalangaben und wurde gegenüber den Beamten aggressiv. Um einen Angriff zu verhindern sollte er gefesselt werden, wobei er massiven Widerstand leistete und anschließend zum Revier verbracht wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Mann in Gewahrsam genommen und eine Blutentnahme angeordnet, bei welcher er erneut massiven Widerstand leistete, einen Beamten am Hals würgte, versuchte diesem die Dienstwaffe zu entreißen und dem Beamten ins Gesicht spuckte. Während der gesamten Maßnahme bedrohte und beleidigte der Mann die eingesetzten Kräfte mehrfach. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

