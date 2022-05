Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Feuer gelegt - Tatverdächtige sind Kinder

Recklinghausen (ots)

An einem Wohnhaus an der Borkener Straße hat es am Samstagabend gebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer gelegt - zwei Tatverdächtige konnten direkt danach ermittelt werden. Es handelt sich dabei um zwei 11- und 13-jährige Jungen aus Dorsten. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, wie zwei Kinder/Jugendliche gegen 21 Uhr den Kellerabgang heruntergehen und dann weglaufen. Gleichzeitig fängt es an zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch wird der Schaden auf rund 17.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Kinder wurden noch am Samstagabend ihren Eltern übergeben.

