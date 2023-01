Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei in der Tanzbar

Jena (ots)

Am frühen Sonntagmorgen rief eine lautstarke Auseinandersetzung vor einer Tanzbar in Jena die Polizei auf den Plan. Als die Beamten in der Johannisstraße eintrafen, wurde schnell klar, dass die Streitigkeit in einer handfesten Schlägerei geendet hatte. Offenbar schlug ein 37-Jähriger seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der 45 Jahre alte Geschädigte wurde durch den Schlag leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung ins Uniklinikum gebracht werden. Da der Verdächtige vom Tatort geflüchtet war, leitete die Polizei Fahndungsmaßnahmen ein, die kurze Zeit später zur Ergreifung des Mannes führten. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

