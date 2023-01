LPI-J: 26-Jähriger rast davon und versteckt sich vor der Polizei

Apolda (ots) - Am Sonntag, gegen 16 Uhr erhielt die Polizeiinspektion in Apolda die Mitteilung, dass im Herressener Park ein großer Hund ein Reh gerissen hat. Beim Eintreffen der Beamten war der Hund nicht mehr vor Ort und das Reh lag verendet in einem Bachlauf im Park. Der Hund konnte leider nicht aufgefunden werden. Laut Zeugen handelte es sich um einen schwarzen Schäferhund, welcher noch die Leine am Hals hatte. ...

mehr