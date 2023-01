LPI-J: Graffiti am Paulinenpark in Apolda

Bad Sulza (ots) - In Bad Sulza wurde am 26.12.2022, gegen 11:45 Uhr der Außenspiegel eines silbernen Ford Kuga abgetreten. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt an der Regelschule in Bad Sulza. Ein in schwarz gekleideter, männlicher Jogger wurde dabei gesehen, wie erst an dem PKW vorbeilief, kurzer Hand umdrehte, dann den Spiegel abtrat und weiterlief. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. ...

