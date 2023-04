Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund von Freitag/Samstag, den 21./22.04.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Ohne Führerschein und unter Einfluss von Btm einen Pkw geführt

In der Nacht zu Samstag kontrollierten die Beamten einen Pkw im Auricher Stadtgebiet, wobei herauskam, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Südbrookmerland keine Fahrerlaubnis besaß. Im Weiteren ergab die Kontrolle, dass der Südbrookmerländer unter Einfluss von Betäubungsmittelns stand. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Pkw unter Einfluss von Btm geführt

Am Samstagmorgen fiel den Beamten in Großefehn ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw auf, bei welchem sich im Verlauf der anschließenden Verkehrskontrolle ebenfalls der Verdacht auf vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln ergab. Auch in diesem Verfahren wurde eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt.

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Ein Unfall mit einem Motorradfahrer ereignete sich am Freitagabend gegen 20:45 Uhr in Ihlow, als dieser einem querenden Hasen auf dem Jarderweg ausweichen wollte. Der 56-jährige Fahrzeugführer aus Leer stürzte und wurde aufgrund seiner Verletzungen

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Auf der Landstraße in Höhe des Golfplatzes Lütetsburg ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Pedelec-Fahrer. Der Pkw-Fahrer fuhr vom Grundstück des Golfsplatzes nach links in die Landstraße ein und übersah hierbei den vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer, welcher den Gehweg der Landstraße in Richtung Hage befuhr. Es kam zur Kollision. Der Pedelec-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Großheide - Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum

In Großheide kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, aus derzeit ungeklärten Gründen, auf der Dorfstraße alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort am Straßenrand stehenden Baum. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Pkw sowie am Baum entstand Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Brand von mehreren Müllcontainern

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht mehrere Müllcontainer an einer Schule in Friedeburg in Brand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Zeugen werden gebeten, mögliche Beobachtungen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell