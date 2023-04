POL-AUR: Halbemond - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Aurich - Berauscht gefahren/Aurich - Unfall mit schwerverletzter Person/Aurich - Auffahrunfall

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Halbemond - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sonntagnachmittag flüchtete ein Mofa-Fahrer in Halbemond, als er einen Streifenwagen erblickte. Kurze Zeit später konnte der Heranwachsende, der ohne Helm unterwegs war, jedoch angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und das Mofa nicht versichert war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Berauscht gefahren

Am Sonntag hielten Polizeibeamte einen Autofahrer in Aurich an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Unfall mit schwerverletzter Person

Sonntagabend hat es in Aurich einen schweren Unfall gegeben. Eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr auf der Esenser Straße in Richtung Plaggenburg. Gegen 21.25 Uhr überholte sie ein vor ihr fahrendes Auto und übersah hierbei eine 17-jährige entgegenkommende Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider, wodurch sich die 17-Jährige schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für ungefähr 30 Minuten voll gesperrt.

Aurich - Auffahrunfall

Am Sonntag hat es in Aurich einen Unfall gegeben. Ein Streifenwagen fuhr gegen 13.30 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich, als die Beamten einsatzbedingt wenden mussten. Ein dahinter fahrender 29-jähriger BMW-Fahrer bremste aufgrund dessen ab und kam zum Stehen. Ebenso wie eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin, die sich hinter dem BMW befand. Ein 57-jähriger Autofahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den Mercedes auf, welcher dadurch auf den BMW aufgeschoben wurde. Die 31-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht.

