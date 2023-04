POL-AUR: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2022 des Polizeikommissariats Norden

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Friedeburg - Versuchter Einbruch in Bäckerei Unbekannte haben versucht, in eine Friedeburger Bäckerei einzubrechen. In der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 4.45 Uhr, versuchten derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Friedeburger Hauptstraße zu verschaffen. Wer ...

