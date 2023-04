Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Rasenmähroboter entwendet/Aurich - Ortsschild gestohlen/Wirdum - Grabschmuck gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Rasenmähroboter entwendet

In Osteel ist es am Sonntag zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 14 Uhr bis 21.15 Uhr ein Mähroboter der Marke Sabo. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück im Leezweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 entgegen.

Aurich - Ortsschild gestohlen

Unbekannte haben in Aurich ein Ortsschild entwendet. Aufgefallen ist der Diebstahl am 17.04.2023. Das Schild mit der Aufschrift "Aurich" war bis zum Tatzeitpunkt am Hoheberger Weg aufgestellt. Unbekannte demontierten und flüchteten anschließend damit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Wirdum - Grabschmuck gestohlen

In Wirdum wurde Grabschmuck gestohlen. Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 14 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, mehrere Bronzeutensilien von einem Grab entwendet. Der Grabschmuck befand sich auf einem Friedhof in der Marienhafer Straße. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell