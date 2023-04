POL-AUR: Wittmund - Unfallbeteiligter gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitag, 21.04.2023, an einem Unfall in Wittmund beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der bislang Unbekannte um 12.15 Uhr auf der Ludwig-Franziusstraße und wollte nach rechts auf die Osterstraße abbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 33-jährigen VW-Fahrers. Der 33-Jährige musste ausweichen und touchierte hierbei einen geparkten Wagen am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden an den Außenspiegeln der Beteiligten. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Am Markt fort. Er oder sie wird nun gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

