POL-OG: Zell am Harmersbach - Bei Routinekontrolle Drogen sichergestellt

Sinzheim (ots) - Am frühen Mittwochabend kam es in Sinzheim zu einem Brand an einem Schrottfahrzeug. Der Wagen stand zum Zeitpunkt des Geschehens auf einem Anhänger in der Tiefenauer Straße und soll offenbar nach dem Ausbau einer Batterie gegen 18:20 Uhr in Brand geraten sein. Das Fahrzeug brannte infolge nahezu vollständig aus. Anwohner hatten zuvor eigenständig versucht, das Feuer mithilfe eines Gartenschlauchs zu ...

mehr