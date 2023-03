Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeiinspektion Landau- Die Polizei Landau lädt zum Berufsinfoabend ein

Landau (ots)

Am Montag, den 27.03.2023, um 18:30 Uhr, informiert die Polizei Landau in den Räumen ihrer Dienststelle in der Paul-von-Denis-Straße über die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf. Der Berufseinstieg ist sowohl für Abiturienten und Realschüler, als auch für Quereinsteiger möglich. Für den nächsten Einstellungstermin im Oktober 2023 sind noch Plätze frei! Bewerbungsfrist für die Einstellung im Oktober ist der 31.05.2023.

Anmeldungen (Mindestalter 14 Jahre) für die Teilnahme werden unter Angaben des vollständigen Namens, Alter sowie der Erreichbarkeit unter pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Ergreift Eure Chance und kommt vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche. Eure Polizei Landau

