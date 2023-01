Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Niederprüm (ots)

Prüm (Niederprüm) - Am Samstag den 28.01.2023 zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz, welcher sich rechtsseitig vom Centershop in Niederprüm befindet, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der beschädigte PKW Toyota Yaris parkte vorwärts in einer der Parktaschen in Höhe des Sportgeschäfts. Der Unfallverursacher kollidierte mit dem parkenden PKW. Es entstand Sachschaden an dem geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter Tel. 06551-9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

