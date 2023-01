Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung: Gebäudebrand in Neuerburg/Eifel

Neuerburg (ots)

Am 28.01.2023 gegen 04:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Gebäudebrand in der Poststraße in Neuerburg/Eifel informiert. Durch die ersten eintreffenden Rettungskräfte konnte ein Feuer im Gebäude bestätigt werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzörtlichkeit ab und begann mit den Löscharbeiten. Hierbei wurden mehrere Personen aus dem brennenden Gebäude und den Nachbargebäuden gerettet. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

