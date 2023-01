Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus in Reidenhausen

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 26.01.2023 auf den 27.01.2023 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Reidenhausen. Durch die unbekannten Täter wurde ein Fenster aufgehebelt und das Haus nach Wertgegenstände durchsucht. Welche Gegenstände entwendet wurden ist bisher unklar.

Die Polizei Zell bittet mögliche Zeugen darum, sich bei zweckdienlichen Hinweisen unter der Nummer 06542/9867-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell