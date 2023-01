Gerolstein (ots) - Am 27.01.2023 gegen 01:30 Uhr begaben sich abermals mindestens zwei junge Männer in das stillgelegte und abgesperrte ehemalige Internat "Albertinum" in Gerolstein. Hier streiften sie augenscheinlich durch die Gänge und sahen sich im Gebäude um. Es darf an dieser Stelle nochmals dargestellt werden, dass das widerrechtliche Betreten solcher Anwesen, ...

