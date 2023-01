Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl einer Jacke samt Wertgegenstände Am Sonntag, 22. Januar 2023, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, befand sich eine 26-jährige Frau gemeinsam mit einem Bekannten in einer Bar in der Großen Straße. Als sie tanzen ging, passte der Bekannte auf ihre Jacke samt Wertgegenstände auf. Dieser wurde jedoch von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Als die Frau zurückkehrte, ...

