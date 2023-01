Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl

Am Sonntag, 22. Januar 2023, zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines Citroen C1, welcher in der Angelbecker Straße auf einem Parkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 21. Januar 2023, 17.00 Uhr und Sonntag, 22. Januar 2023, 10.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person vier Leitpfosten im Bereich der Kammersandstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Diebstahl eines E-Bike

Am Freitag, 20. Januar 2023, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein E-Bike der Marke KTM Cento 10/RH51. Das Fahrrad stand gesichert hinter einem Restaurant, im Bereich Gelbrink. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Molbergen - Diebstahl

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus der Handtasche einer 48-jährigen Frau. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Alter Schützenplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 20. Januar 2023, 13.00 Uhr, und Montag, 23. Januar 2023, 5.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus zwei Baumaschinen ca. 800 Liter Diesel. Die Fahrzeuge standen in einem mit Bauzäunen gesicherten Bereich in der Südstraße, auf welches die unbekannten Personen gewaltsam eingedrungen waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 23. Januar 2023, um 20.45 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Lessingstraße. Bei der Kontrolle händigte er einen ausländischen Führerschein aus. Da der Mann aus Cloppenburg allerdings seit mehreren Jahren in Deutschland seinen Wohnsitz hat, hatte diese Fahrerlaubnis die Gültigkeit verloren. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. Januar 0223, um 13.40 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Bürger-Meister-Winkler-Straße in Richtung Eschstraße. Er überquerte die Eschstraße, um in die Pater-Delp-Straße zu fahren. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden 50-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. Januar 2023, um 14.38 Uhr, befuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Löningen die Droste- Hülshoff- Straße in Richtung der Kreuzung zur Landwehr. Sie wollte die Landwehr kreuzen und stieß dabei mit dem von rechts kommenden 39-jährigen Autofahrer aus Garrel zusammen. Die 36-jährige Löningerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 23. Januar 2023, wollte eine 22-jährige Autofahrerin aus Garrel von der B72 auf die Ahlhorner Straße in Richtung Ahlhorn abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 46-jährigen Autofahrerin aus Mönchengladbach, welche auf der Ahlhorner Straße in Richtung Cloppenburg fuhr. Beide Frauen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Fahrradkontrollen

Am heutigen Morgen, 24. Januar 2023, zwischen 7.20 Uhr und 8.10 Uhr, führten Polizeibeamte Fahrradkontrollen in der Hagenstraße durch. Schwerpunkt war das Fahren in falscher Richtung sowie die Beleuchtung. Innerhalb dieser Zeit mussten die Polizeibeamten 47 Personen feststellen, die entsprechende Verstöße begangen hatten. Die Polizei bittet alle FahrradfahrerInnen für eine sichere Fahrt, dringend die Beleuchtung der Räder zu kontrollieren und entsprechend zu reparieren, sollten Mängel vorhanden sein. Die Polizei wird auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durchführen.

Löningen/Lindern/Lastrup - Transporter-Aufbrüche

In der Nacht zum 17. Januar 2023 kam es im Südkreis zu bislang sieben bekannt gewordenen Transporteraufbrüchen zum Nachteil diverser Handwerksbetriebe aus der Region. Zielrichtung war in allen Fällen die Erlangung hochwertiger Bauwerkzeuge und Gerätschaften. Der Gesamtschaden geht in die Tausende von Euro. Die Fahrzeuge wurden zumeist in dichten Siedlungsgebieten auf Privatgrundstücken oder Parkstreifen angegangen. Folgende Straßenzüge waren dabei betroffen:

- Löningen: Tannenbergstraße, Rostocker Straße - Lindern: Lilienstraße, Herrensand, Fehnstraße - Lastrup: Blumenstraße, Nieholter Straße (Kneheim)

Wer hat in der letzten Woche und insbesondere in der Nacht zum 17.01.2023 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat entsprechende Firmentransporter aus dem Handwerk in diesem Bereich über Nacht auf seinem Grundstück stehen und dieses videoüberwacht? Wir bitten diese Betriebe, das Bildmaterial auf verdächtige Umstände hin zu überprüfen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Die Polizei rät Handwerksbetrieben und Inhabern entsprechender Fahrzeuge, diese nicht am Straßenrand abzustellen. Besser sind beleuchtete Bereiche, um das Entdeckungsrisiko zu erhöhen. Am sichersten stehen die Fahrzeuge jedoch in Hallen oder Garagen, welche zusätzlich abschließbar sind. Darüber hinaus sollten Wertgegenstände nicht im Fahrzeug liegengelassen werden.

