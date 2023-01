Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Einbruch

Zwischen Samstag, den 21. Januar 2023, gegen 17.30 Uhr und Sonntag, den 22. Januar 2023, um 11.40 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Berliner Verkaufstand an der Hauptstraße ein und entwendeten neben diverser Lebensmittel, ein Radio und eine Spendendose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Feuerwehrgebäude

Zwischen Freitag, den 20. Januar 2023, gegen 18.00 Uhr und Samstag, den 21. Januar 2023, um 19.54 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Eingangstür des Feuerwehrgebäudes am Kellerdamm beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 22. Januar 2023, gegen 11.35 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn mit seinem PKW die Wittensander Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 22. Januar 2023, gegen 00.15 Uhr kam es in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Spiegel den rechten Außenspiegel eines dort geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Golf entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Sonntag, den 22. Januar 2023, gegen 22.50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Schwaneburger Straße in Richtung Friesoythe. Als er einem kreuzenden Reh auswich geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer, sowie seine beiden Mitfahrer, ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger, beide aus dem Saterland, wurden leicht verletzt.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 15. Januar 2023, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung am Sportboothafen zum Thema "Protest gegen Gesellschaftsspaltung und Impflicht" statt. In der Spitze nahmen 16 Personen teil. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

