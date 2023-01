POL-CLP: Einzelmeldungen für den Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Versuchtes Tötungsdelikt

Am Samstagnachmittag, 21. Januar 2023, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Nieberdingstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Ein 41-jähriger Mann aus Steinfeld betrat nach bisherigen Erkenntnissen das Geschäft und begann einen Streit mit einem 39-jährigen Kunden und späteren Opfer. Die Inhaberin des Geschäftes versuchte zu schlichten. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten griff der 41-jährige Tatverdächtige nach einem Messer, welches hinter der Kühltheke lag. Die Inhaberin stellte sich daraufhin schützend zwischen das spätere Opfer und den 41-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf stach der Tatverdächtige, an der Inhaberin vorbei, einmal auf das 39-jährige Opfer ein. Anschließend flüchtete der 41-jährige Mann. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 41-jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde gestern, am 22. Januar 2022, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Holdorf - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Sonntag, 22. Januar 2023, 19.25 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Autofahrer aus Holdorf von der Straße Haveriede kommend auf der Ritastraße. Zur gleichen Zeit ging ein 71-jähriger Fußgänger aus Holdorf mit seinem Hund auf der unbeleuchteten Ritastraße am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung entlang. Der Autofahrer nahm den Fußgänger zu spät wahr und es kam zu einer Kollision. Der Fahrer tätigte umgehend den Notruf und leitete bei dem Mann Wiederbelegungsmaßnahmen ein. Der Fußgänger erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 43-jährige Autofahrer blieb unverletzt und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst und das Kriseninterventionsteam betreut.

