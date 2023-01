LPI-GTH: Sattelauflieger in Brand geraten - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Ein Unbekannter verschaffte sich heute Nacht, gegen 03.20 Uhr, Zutritt zu einem Hotel in der Grimmelgasse und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Mann trug vermutlich eine Mütze und einen Pullover, mehr ist bisher nicht bekannt. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Weiterhin brachen Unbekannte vergangene Nacht in ein Hotel in Stockhausen in der Straße Am Weinberg ein. Der oder die ...

