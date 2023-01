LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Bisher unbekannte Täter haben Sonntagnacht in der Zeit von 02:00 - 02:30 Uhr an eine Grundstücksmauer in der Ilmenauer Porzellanstraße ein ca. 2m x 4m großes Grafitti mit roter Farbe aufgebracht und somit einen Schaden von mindestens 100,- Euro verursacht. Die "Schaffer" des unleserlichen Schriftzuges haben sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zu ...

mehr