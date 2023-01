Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln / Urkundenfälschung

Am Samstag, 21.01.2023, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Wilke-Steding-Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin bestand der Verdacht, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hat. Der benutzte Pkw war nicht zugelassen. Am Pkw sind Kennzeichen angebracht gewesen, die zuvor in Cloppenburg entwendet worden sind. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Pkw und die Kennzeichen wurden beschlagnahmt.

Molbergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 21.01.2023, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Molberger mit einem Pkw BMW die Cloppenburger Straße in Molbergen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde allerdings festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,65 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 21.01.2023, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Soestenstraße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen 18.00 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw ebenfalls in Cloppenburg, Pingel-Anton, kontrolliert, ohne im Besitz der Fahrerlaubnis zu sein. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 22.01.2023, gegen 04.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Cloppenburger mit einem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Cappelner Straße in Cloppenburg. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Sein 28-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,02 %o. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell