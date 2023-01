POL-CLP: Pressemitteilung für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 21.01.2023

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek/Drantum - Einbruchdiebstahl Am 19.01.2023, in der Zeit von 23:20 Uhr bis 23:45 Uhr, verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle in der Ecopark-Allee in 49685 Emstek/Drantum. Aus den Räumlichkeiten der betroffenen Firma wurde Bargeld entwendet und die Tatörtlichkeit danach wieder in unbekannte Richtung verlassen. Sachdienliche ...

