Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Drantum - Einbruchdiebstahl

Am 19.01.2023, in der Zeit von 23:20 Uhr bis 23:45 Uhr, verschafften sich mindestens zwei unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zugang in eine Lagerhalle in der Ecopark-Allee in 49685 Emstek/Drantum. Aus den Räumlichkeiten der betroffenen Firma wurde Bargeld entwendet und die Tatörtlichkeit danach wieder in unbekannte Richtung verlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.

Cloppenburg - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum vom 06.01.2023/12:00 Uhr bis zum 20.01.2023/15:30 Uhr, drückten bislang unbekannte Täter die Jalousie zu einem Badezimmer eines Wohnhauses in der Biberstraße in 49661 Cloppenburg auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Aus dem Badezimmer wurde eine Waschmaschine entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 20.01.2023, in der Zeit von 15:05 Uhr bis 15:20 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen ordnungsgemäß dort in der Cappelner Straße in 49661 Cloppenburg beim Famila-Parkplatz abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Südkreis - Fehlanzeige

