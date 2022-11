Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Verfolgungsfahrt in Gronau (Leine) OT Betheln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pie). Am Montag (28.11.2022) sollte gegen 15:45 Uhr auf der L480 zwischen Heyersum und Betheln auf Höhe des Parkplatzes "Hügelgräber" ein schwarzer Audi A3 durch eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Der Fahrzeugführer erhöht daraufhin seine Geschwindigkeit deutlich, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt findet hierbei ausschließlich in der Ortschaft Betheln statt. Befahren wurden hierbei die Straßen Dünhagen, Alte Schulstraße, Nordbrink und Piepenbrink. Zu dieser Zeit sollen sich einige Fußgänger in den genannten Straßen befunden haben, die möglicherweise durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet worden sind. Die Fußgänger sind hierbei wichtige Zeugen und werden deshalb gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen. Der Audi konnte kurze Zeit später geparkt in der Alten Schulstraße in Betheln aufgefunden werden. Ebenso konnten die mutmaßlichen Fahrzeuginsassen in Eddinghausen angetroffen werden. Das Verfahren richtet sich aktuell gegen einen 36-Jährigen aus dem Landkreis Holzminden. Dieser muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Der Audi und weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt.

