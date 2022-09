Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ Velbert - A 535 in Richtung Wuppertal - Unfall im dichten Nebel - Fußgänger trat auf die Fahrbahn - Schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ Velbert - A 535 in Richtung Wuppertal - Unfall im dichten Nebel - Fußgänger trat auf die Fahrbahn - Schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Sonntag, 11. September 2022, 05:25 Uhr - 09:00 Uhr

Noch völlig unklar sind die Gründe, warum ein 29-jähriger am frühen Sonntagmorgen im dichten Nebel auf der A 535 bei Velbert zu Fuß unterwegs war. Wegen des Verdachts der Alkoholisierung bei dem Fußgänger wurde dem 29-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigem Stand war zur Unfallzeit ein 58-Jähriger aus Essen mit seinem Opel Astra auf der A 535 in Richtung Wuppertal unterwegs. Wie aus dem Nichts tauchte dann bei Velbert ein "Fußgänger" auf dem rechten Fahrstreifen auf. Der Pkw erfasste den 29-Jährigen und verletzte ihn schwer. Glücklicherweise fuhren keine nachfolgenden Fahrzeuge in die Unfallstelle. Die Sperrungen vor Ort dauerten bis gegen 09:00 Uhr an. Warum sich der 29-Jährige über die Fahrbahn bewegte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell