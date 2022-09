Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf Gerresheim - Fußgängerin von Müll-Lkw erfasst - Schwer verletzt - Lebensgefahr - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Gerresheim - Fußgängerin von Müll-Lkw erfasst - Schwer verletzt - Lebensgefahr - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Freitag, 9. September 2022, 09:35 Uhr

Eine 93-jährige Düsseldorferin befindet sich nach einem schweren Verkehrsunfall seit Freitagmittag zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Lebensgefahr konnte am Freitag nicht ausgeschlossen werden. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die Frau zur Unfallzeit die Metzkauser Straße in Gerresheim zu Fuß überqueren. Dabei wurde sie aus bislang unklarer Ursache von dem Sperrgut-Lkw eines 51-jährigen Düsseldorfers beim Zurücksetzen erfasst. Die 93-Jährige stürzte zu Boden, wurde versorgt und kam in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Wie und in welchem Umfang es zur Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Person kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell