POL-D: Am Oberbilker Markt - Verdacht der Unfallflucht - Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am Oberbilker Markt - Verdacht der Unfallflucht - Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Montag, 5. September 2022, 07:15 Uhr

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Montag ereignet hat. Ein 41-jähriger Radfahrer wurde leicht verletzt. Der beteiligte Pkw-Fahrer-/in entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann mit seinem Rad auf der Kruppstraße in Richtung Werdener Straße unterwegs. An der Kreuzung Kruppstraße / Kölner Straße wollte er auf dem Radweg die Kölner Straße bei Grünlicht überqueren. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit einem Pkw. In der Folge stürzte der 41-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Wagen war von der Kruppstraße nach rechts in die Kölner Straße in Richtung stadtauswärts abgebogen. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernten sich, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Es liegen keine Beschreibungen vor.

Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter Telefon 0211 -870-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

