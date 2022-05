Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.40 Uhr, kollidierten ein Skoda und ein Iveco Wohnmobil im Einmüdungsbereich der L723 zur B291. Der 57-jährige Skoda Fahrer kam von der Anschlussstelle Walldorf / Wiesloch der BAB 5 und fuhr nach eigenen Angaben bei Grünlicht in den Einmüdungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Iveco eines 46-jährigen, der die L723 in Fahrtrichtung Walldorf befuhr. Auch der Iveco Fahrer gab an, dass er bei Grünlicht eingefahren wäre.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei dem Autobahnpolizeirevier Walldorf unter der Telefonnummer 06227-358260 zu melden.

