Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth verstärkt Präsenz zur Einbruchsprävention

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (bf). Aufgrund steigender Zahlen von Einbruchdiebstählen in Wohnhäuser und Gewerbeobjekte hat die Polizei Bad Salzdetfurth in den letzten Wochen die Präsenz in Wohngebieten und anderen betroffenen Bereichen verstärkt.

Neben vermehrter Streifentätigkeit verteilten die Beamten auch am heutigen Tage Informationsflyer zum Schutz vor Einbrüchen, führten Beratungsgespräche und gaben Präventionstipps.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, verdächtige Personen oder Aktivitäten in Wohngebieten telefonisch über die Rufnummer 05063/901-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell