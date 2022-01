Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen - 25 PKW betroffen/Bushaltestellenhäuschen beschädigt/Versuchter Einbruch in Gesundheitsamt/Sachbeschädigung an Hauptschule Letmathe

Iserlohn (ots)

Im Bereich der nördlichen Innenstadt wurden über das Silvesterwochenende die Reifen von 23 parkenden PKW zerstochen. Schwerpunkte lagen dabei insbesondere im Bereich "Woestestraße", "Caller Weg" und "Klopstockstraße". Dort waren jeweils mehrere PKW unabhängig voneinander betroffen. Die Reifen von zwei weiteren PKW wurden am "Starenweg" am Hombruch zerstochen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die am Wochenende im Bereich der nördlichen Innenstadt oder am Hombruch verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise können telefonisch unter 02371-9199-0 an die Polizeiwache Iserlohn gegeben werden. (schl)

In der Silvesternacht wurden zudem drei Bushaltestellenhäuschen im Iserlohner Stadtgebiet durch Unbekannte beschädigt. An den Häuschen in der "Danziger Straße", dem "Caller Weg" sowie der "Westfalenstraße" wurde jeweils eine Glasscheibe zerstört. (schl)

Zwischen dem 31.12. und dem 02.01. versuchten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes an der "Griesenbraucker Straße" einzubrechen. Sie schlugen dazu mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie anschließend allerdings nicht in das Gebäude. (schl)

Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag warfen unbekannte Täter einen Stein durch ein Fenster der Hauptschule in Letmathe. Durch einen weiteren Wurf wurde ein weiteres Fenster beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell