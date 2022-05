Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Laufe des Mittags des gestrigen Samstages, in der Zeit von 11:15 Uhr - 13:00 Uhr, wurde die linke Fahrzeugseite eines BMW 3er eines 55-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Der BMW war auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in Neckarauer Straße abgestellt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell