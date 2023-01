Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Diebstahl

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, gegen 5.55 Uhr wollten zwei unbekannte Personen Elektroschrott aus den Entsorgungscontainern eines Krankenhauses in Cloppenburg entwenden. Während des Verladens wurden sie durch einen Mitarbeiter des Krankenhauses gestört. Nachdem dieser die beiden ansprach, flüchteten sie ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Freitag, 20. Januar 2023, zwischen 2.25 Uhr und 2.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Scheibe einer Hauseingangstür sowie eine große Fensterfront eines Shisha-Geschäftes in der Langen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, um 5.45 Uhr, fuhren ein 64-jähriger Autofahrer aus Lastrup, ein weiter Autofahrer und ein 20-jähriger Autofahrer aus Molbergen in dieser Reihenfolge auf der B68 in Richtung Essen. Der 64-jährige Mann wollte dann in die Straße Am Forst abbiegen. Währenddessen überholte jedoch der 20-jährige Autofahrer und kollidierte dabei mit dem abbiegenden Autofahrer aus Lastrup. Das Fahrzeug des 20-Jährigen überschlug sich. Beide beteiligten Autofahrer wurden leicht verletzt.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen unter Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, 19. Januar 2023, um 22.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Straße Steinkamp und wollte an der T-Kreuzung nach links auf den Hülskamp abbiegen. Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und kam im Straßengraben zu Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die beiden Insassen des Pkw alkoholisiert waren. Beide bestritten zunächst gefahren zu sein. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 und bei der anderen Person einen Wert von 0,60 Promille. Bei den beiden Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er später räumte dann der 31-jährige Mann aus Molbergen ein (Atemalkoholtest: 0,55 Promille), dass er das Fahrzeug gefahren sei. Hierbei mussten die Beamten obendrein feststellen, dass dieser auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

