Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunkteinsatz Ablenkung im Straßenverkehr und Geschwindigkeitsüberwachung

Halver (ots)

Durch Kräfte der Polizeiwache Halver wurden am Dienstag, in der Zeit von 09:00-17:00 Uhr, im Stadtgebiet Halver Kontrollen mit den Schwerpunkten Ablenkung im Straßenverkehr sowie Geschwindigkeit durchgeführt. Im Rahmen der Maßnahmen wurden zehn Fahrzeugführer mit einem Handy am Steuer erwischt. 15 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs und mussten ein Verwarngeld bezahlen. Bei acht Weiteren war der Geschwindigkeitsverstoß so gravierend, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. Hinzu kamen sieben Verwarngelder wegen Vorfahrtsverstößen sowie zwei weitere sonstige Verwarngelder. (schl)

