PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Meßkirch

Autofahrer erfasst Radlerin

Verletzt worden ist eine 61 Jahre alte Radfahrerin durch einen Pkw am Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr. Ein 27 Jahre alter Autofahrer, der von der Mengener Straße nach links in Richtung Wald auf die Pfullendorfer Straße abbog, übersah die Zweiradlenkerin die stadtauswärtig unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die 61-Jährige über ihren Lenker auf die Straße und zog sich leichtere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault des Unfallverursachers entstand durch den Zusammenstoß geringer Sachschaden.

Sigmaringendorf

Grillplatz verwüstet

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen haben Vandalen den Grillplatz in der Verlängerung des Brandweges verwüstet. Die Täter rissen an mehreren Stellen die Dachziegel der Grillhütte herunter. Außerdem hinterließen die Unbekannten großflächig Müll und leere Alkoholfalschen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen der Randale und bittet Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Roller beschädigt

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen an den Fahrradständern des Walter Knoll Schulverbund abgestellten Wipproller beschädigt. Die Täter montierten den Lenker des zweirädrigen Fahrzeugs ab und nahmen diesen mit. Außerdem durchschnitten sie die Bremskabel des Rollers. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag belaufen. Sachdienliche Hinweise zur Tat können unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau gemeldet werden, das nun in der Sache ermittelt.

Mengen

Betrunkener Transporterfahrer

Deutlich zu viel Alkohol hat offenbar der Lenker eines Transporters getrunken, der am Sonntag von der Polizei in der Riedlinger Straße angehalten wurde. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab bei dem 30-jährigen Lenker mehr als 2 Promille. Die Polizisten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

