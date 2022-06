Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei bittet nach Unfall mit schwerverletztem Fußgänger erneut um Hinweise

Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Nachdem ein 22-jähriger Fußgänger am frühen Sonntagmorgen von einem Fahrzeug erfasst und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde (wir berichteten), bittet die Polizei erneut um Hinweise zum Unfallverursacher. Eine Zeugin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie auf den Unfall aufmerksam geworden war und mitbekommen hatte, dass sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt hatte. Spezialisten der Verkehrspolizei gehen anhand der Spurenlage davon aus, dass der Unbekannte von Kleinschönach in Richtung Sohl fuhr. Bei der Kollision mit dem 22-Jährigen hinterließ der Verursacher Fahrzeugteile am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ermittler bitten erneut unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Hier unsere korrespondierende Pressemitteilung vom 26.06.2022:

Herdwangen-Schönach

Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Fußgänger

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der am Sonntag gegen 00:25 Uhr auf der K8269 zwischen Kleinschönach und Hügelhof in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Nach aktuellem Stand wurde er von einem PKW erfasst, der ebenfalls in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Der unfallverursachende PKW-Lenker flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den schwerverletzten Fußgänger zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552 20160 erbeten.

