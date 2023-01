Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Ampelsystem durch Unfall ausgeschaltet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.01.2023, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer in Emmendingen die B3 in Richtung Norden. Als dieser in Richtung OBI-Parkplatz abbiegen wollte, verschätzte sich der Fahrer und fuhr gegen den dortigen Ampelmast. Der Schaden am Fahrzeug und an der Ampelanlage beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

