Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrbahn ist wieder frei

Germersheim / B9 (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Germersheim-Mitte und Germersheim-Süd, bei welchem zwei Fahrzeugführer beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Unfallverursacher das Stauende an der Baustelle und wollte zunächst vor der Einfädelung auf den linken Fahrstreifen wechseln, um eine Kollision zu verhindern. Dort übersah er jedoch den sich von hinten annähernden anderen Unfallbeteiligten. Beim Zusammenstoß drehte sich der Unfallverursacher mehrfach und kam in den Leitplanken zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Mitte und Süd für eine Stunde voll gesperrt werden.

